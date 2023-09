Zweiter Platz für Yannick Bittner beim Top Race

Foto: Adéla Navrkalová

Am vergangenen Sonntag begrüßte das Top Race Germany die Triathloncommunity bei bestem Wetter am Bostalsee im Saarland. Ob Jedermann-Rennen, Olympische Distanz oder Top Race 91.9, es war für den Rookie bis hin zum ambitionierten Altersklassenathleten etwas dabei. Yannick Bittner von Nonplusultra Esslingen war hierbei über die Top Race 91.9 Distanz, 1,9km Schwimmen mit Landgang, 75km Radfahren und 15km laufen am Start. Beim Start um 9:30 Uhr zog noch leichter Nebel über den ruhigen See. Ein Knall durchbrach die Stille und die Starter begaben sich auf die zwei zu absolvierenden Schwimmrunden. Es ergab sich schnell eine 6-köpfige Führungsgruppe, und zwei größere Verfolgergruppen. Die Spitzengruppe, in der auch Yannick vertreten war, kam geschlossen zum etwa 50m langen Landgang, bei dem der Nonplusultra Athlet eine kleine Lücke reißen und diese auf der zweiten Schwimmrunde ausbauen konnte. Mit etwa 30 Sekunden Vorsprung kam Yannick als Erster in die Wechselzone und verließ diese nach dem Wechsel zusammen mit den Verfolgern. Auf der hügeligen, mit etwa 900 Höhenmetern gespickten Radstrecke, bildeten Marco Weschler vom TV Hatzenbühl und Yannick Bittner das Führungsduo. Die Führungswechsel des Duos führten zu einem 7-minütigen Vorsprung nach dem Radfahren. Durch einen schnelleren Wechsel lief Yannick als Erster auf die ebenfalls wellige 5km Laufrunde am See. Nach etwa 2km gab es dann den Führungswechsel, Marco Weschler lief vorbei und ließ sich auf den restlichen 13km den Sieg nicht mehr nehmen. Durch den reingerufenen Abstand zu Platz 3, konnte Yannick Bittner das Tempo kontrollieren und den restlichen Rennverlauf etwas taktischer angehen. Am Ende kamen für Yannick ein unerwarteter 2. Gesamtplatz und der Altersklassensieg mit einer Zeit von 3:39:39 Stunden heraus und damit auch die erste Teilnahme an der Siegerehrung. Das Top Race Germany ist ein regionales, gut organisiertes Rennen, bei dem Jedermann/-frau sich auch an die längeren Distanzen annähern kann.