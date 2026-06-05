Zwei Podestplätze beim Ironman 70.3 Kraichgau

Foto: Naomi Wurzinger

Am vergangenen Sonntag fand mit dem Ironman 70.3 Kraichgau das Rennen über die Mitteldistanz mit der größten Gruppe von Nonplusultra Esslingen der laufenden Saison statt. Bereits am Donnerstagabend wurde das Camp am See eingerichtet und Spannung und Vorfreude stiegen von Tag zu Tag. Am Samstag waren auch die TriKids wieder im Einsatz. Am Sonntag gingen dann sieben Einzelstarter und eine Staffel über die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen im Land der 1000 Hügel an den Start. Außerdem waren wieder jede Menge Unterstützer angereist um die Vereinskollegen rund um die Strecke anzufeuern. Es waren sehr anspruchsvolle Bedingungen bei schwüler Hitze und Wind. Oliver Pfisterer kam damit am besten zurecht. Er erzielte mit 4:39:51 Stunden die schnellste Zeit der Esslinger Triathleten. Nur die Staffel mit Schwimmerin Melanie Grau, Radfahrer Sebastian Genzel und Läufer Benjamin Klotz war mit 4:31:09 Stunden noch ein wenig kürzer unterwegs. Diese Leistung wurde mit Platz 2 der gemischten Staffeln belohnt. Alexandra Rudl hatte sich das klare Ziel gesetzt sich für die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Nizza zu qualifizieren. Nur mit einem Sieg in der Altersklasse ist die Qualifikation sicher. Mit ihrer bislang schnellsten Schwimmzeit im Kraichgau von 29:48 Minuten lag sie zunächst voll auf Kurs. Auf dem Rad machten ihr die Bedingungen zu schaffen, dennoch hielt sie sich auf Platz 2. Beim Laufen fand sie in ihren Rhythmus als die Temperaturen durch ein nahendes Gewitter sanken. Nach 5:09:54 Stunden überquerte sie mit einer Minute Vorsprung auf die Dritte die Ziellinie. Durch den Verzicht der Erstplatzierten gelang die erhoffte WM-Qualifikation.