Zwei deutsche Meistertitel im Cross Triathlon

Foto: Alexandra Rudl

Alexandra Rudl und Siggi Becker von Nonplusultra Esslingen sind in ihrer jeweiligen Altersklasse deutsche Meister im Cross Triathlon. Die Meisterschaft wurde am vergangenen Samstag im Rahmen des Xterra Weltcup in Zittau über 1,5 Kilometer Schwimmen, 36 Kilometer Mountainbike und 10 Kilometer Traillauf ausgetragen. Vor allem die Mountainbike Strecke gilt als eine der anspruchsvollsten Strecken im Rahmen der Xterra Serie. Alexandra Rudl lag nach dem Schwimmen im Frauenrennen sehr gut, wurde allerdings auf der ersten Hälfte der Radstrecke von einigen Frauen überholt. Erst auf der zweiten Hälfte kam die Kraft zurück. Beim abschließenden Traillauf konnte sie sich dann wieder souverän von den Frauen in ihrer Altersklasse des Xterra Rennens absetzen und kam nach 3:50 Stunden ins Ziel. Siggi Becker konnte die Männer in seiner Alterklasse vor allem auf den steilen Anstiegen auf der Radstrecke abhängen, so dass er bereits mit deutlichem Abstand auf die Laufstrecke ging. Er kam nach 4:02 Stunden ins Ziel.