Zeit im Fluss – Sommerkonzert 2026

Foto: S. Hezinger

Am Samstag, den 18. Juli 2026, lädt die Liederlust Mettingen zu ihrem traditionellen Sommerkonzert ins Evangelische Gemeindehaus Mettingen ein.

Unter dem Motto „Zeit im Fluss“ präsentiert MET, der Chor der Liederlust Mettingen, ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Liedern wie „Circle of Life“, „Lean on Me“, „Über sieben Brücken“, „When I’m 64“ und „Life is Life“. Die musikalische Reise führt durch die verschiedenen Stationen des Lebens – von Freundschaft und Zusammenhalt über Aufbruch und Abschied bis hin zu den Erinnerungen, die uns begleiten.

Ab 18 Uhr ist der Biergarten im Garten des Gemeindehauses geöffnet. Bei kühlen Getränken, Cocktails und kleinen Speisen können die Gäste den Sommerabend genießen und sich auf das Konzert einstimmen. Konzertbeginn ist um 19 Uhr.

