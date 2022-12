Wollen Sie das Esslingen 2035 klimaneutral ist?

Foto: Petra Schulz

Am Montag, den 19.12. wird im Gemeinderat über das Integrierte Klimaschutzkonzept gesprochen werden. Darin geht es unter anderem darum, wann Esslingen klimaneutral werden wird und zur Auswahl stehen 2035 oder 2040. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat sich einen konkreten Klima-Fahrplan gesetzt um bis 2035 klimaneutral zu werden. Was die in Stuttgart schaffen, das wollen wir auch in Esslingen schaffen! Damit der Gemeinderat sich für eine Klimaneutralität 2035 entscheidet, braucht es jetzt allerdings Ihren Einsatz, da die Mehrheit des Gemeinderats sich für diese Änderung aussprechen muss. Deshalb schreiben Sie bitte eine mail an den Gemeinderat und teilen Sie mit, wie wichtig Ihnen die Umsetzung von Klimaschutz ist und die Klimaneutralität bis 2035. Die Kontaktdaten der Fraktionsvorsitzenden, sowie auch einen Textvorschlag finden Sie auf ww.klimagerechtigkeit-esslingen.de. Wenn Sie noch mehr über das Integrierte Klimaschutzkonzept wissen möchten, können Sie sich auch die Aufzeichnung unserer Info-Veranstaltung ansehen, die wir dazu aufgezeichnet haben. Den Link dazu finden Sie ebenfalls auf der Webseite. Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat brauchen die Ermutigung und auch die Aufforderung aus der Zivilgesellschaft um so eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wenn wir nicht aktiv werden, verstreichen weitere 5 Jahre bis zur Klimaneutrlität 2040. Danke, dass Sie jetzt aktiv werden und sich gemeinsam mit dem Bündnis für Klimagerechtigkeit für die Klimaneutralität bis 2035 einsetzten!