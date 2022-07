Wo magst du beitragen? Wofür schlägt dein Herz?

Foto: Angelina Haug

Liebe Verbündete eines guten Lebens für alle Lebewesen. Jetzt und in Zukunft. Hier und überall auf der Welt. Krieg, Krisen aller Art und der Klimawandel – Es scheint so, als ob das Leben zu uns sagt: „Liebe Menschheit so geht es nicht mehr weiter – Ihr zerstört auf allen Ebenen Eure Lebensgrundlagen. Wann blickt Ihr es endlich?!“ Wir brauchen einen Wandel in unserer Art zu leben, zu lieben, zu arbeiten und zu wirtschaften. Wir brauchen einen Wandel unseres Bewusstseins – eine kollektive und ganzheitliche Weiterentwicklung unseres Menschseins! ES liegt in unserer Hand aktiv diesen Wandel zu leben. So bereiten wir jetzt schon für den Herbst drei Wandelstadt-Netzwerkabende vor und laden dich ein zum Mitdenken und Mitmachen. Welches Thema ruft dich davon? „Ernährung und Landwirtschaft“, „Unsere Lebensgrundlagen – Wasser, Luft, Boden und Wertstoffe“ oder „Nachhaltiges und soziales Wohnen“ Die Termine zu den Vorbereitungstreffen findest du mit vielen weiteren tollen Veranstaltungen in unserem Wandelstadt-Kalender auf www.Wandelstadt-Esslingen.de. Oder schreibe uns einfach eine mail an info@wandelstadt-esslingen.de, wenn du mitbeitragen magst und abonnier gerne unseren Newsletter. Wir wünsche dir einen wunderbar lebendigen Sommer voller Freude, Umarmungen, Tanzen, Lachen, Gemeinschaft, Musik und Seele baumeln lassen – Genieße die Sommerzeit und das Hier und Jetzt! Laden wir unsere Akkus auf und feiern wir das Leben, damit wir kraftvoll den Wandel mitgestalten können, den wir uns für diese Welt wünschen!