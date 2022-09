Wir bieten nicht nur Räume an …

Foto: Ira Ziegler

Ab 12. September starten neue Kurse und Angebote in den Sozial- und Gruppenräumen: Stepptanzen mit Nane Okunle, Yoga mit Martin Haar und eine neue Class (Anfängertraining) im Squaredance mit den Wheelers Esslingen. Kürbis schnitzen und herbstliches Basteln macht gemeinsam mehr Spaß und steht für den Oktober fest auf dem Plan. Weitergeführt wird ab 27. September unsere Lernwerkstatt.

An alle jungen Familien – Die Spiel- und Bewegungsflächen im Sportpark Weil haben sich als Spielflächen und Treffpunkte etabliert. Vielleicht haben sie ja Lust sich an Tagen mit nicht so tollem Wetter statt auf dem Spielplatz bei uns in den Sozial- und Gruppenräumen zu treffen? Wir würden uns freuen.

Sie haben Bilder, Postkarten, ältere Landkarten/Pläne oder ähnliches aus Esslingen-Weil? Oder kennen Sie vielleicht ein Kleinod, dass uns bei der Erstellung der Digiwalks (Tour 1 Weil, Tour 2 – Brühl/Mettingen, Tour 3 – Weil Esslingen/Innenstadt-Weil) entgangen ist und finden, dass es unbedingt auch präsentiert werden sollte? Dann unterstützen Sie uns bitte, damit es eine bunte und lebendige Ausstellung wird.

Kontaktdaten und weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.es-sportpark.de oder unter 0711-40 795 095 (Ira Ziegler).