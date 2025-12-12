Windows ade: Linux-Café und Linux-Sprechstunde

Foto: Linux-Café; Public domain

Computernutzerinnen, die nicht auf Microsofts Windows 11 upgraden können oder wollen, finden in Esslingen kompetente Hilfe: die ehrenamtlichen Spezialisten vom Linux-Café Esslingen bieten Beratung zum Umstieg und Hilfe bei der Installation von Linux an. Das freie, offene und kostenlose Betriebssystem ist eine vollwertige Alternative zu Microsoft Windows und bietet sämtliche Funktionen der kommerziellen Konkurrenz. Es läuft auch auf etwas älteren Geräten flüssig und sicher und der Umstieg ist für die Nutzer problemlos, da sich die Bedienkonzepte von Windows und Linux sehr ähnlich sind. Diese gute Nachricht gilt auch für sehr viele Apple-Geräte: alle Geräte, die zwischen 2005 und 2020 produziert wurden, können problemlos unter Linux betrieben werden. Im Linux-Café am kommenden Samstag informieren ehrenamtliche Helfer über Fragen zum Umstieg und installieren ein aktuelles, umsteigerfreundliches Linux auf mitgebrachten Rechnern.

>> Linux-Café Esslingen

>> 13. Dezember 2025, 11:00 – 17:00 Uhr

>> im »Makers Inn« in der Küferstrasse 46

Ausserdem findet zweimal wöchentlich in der essembly in der Milchstrasse 17 eine Linux-Sprechstunde statt.

>> Montags von 17:00 – 19:00 Uhr und Samstags von 10:00 – 12:00 Uhr

Das Linux-Café ist damit Teil einer weltweiten Initiative von Herstellern freier Software, Reparaturcafés und anderen ehrenamtlich Aktiven, die gemeinsam die gigantische Ressourcenverschwendung verhindern möchten, die durch das Support-Ende von Microsofts Windows 10 ausgelöst wird.

>> Kontakt: info@linuxcafe-esslingen.de

>> www.linuxcafe-esslingen.de

>> Informationen und weltweite Hilfeangebote zum Umstieg auf Linux: www.endof10.org