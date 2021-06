Willkommen zurück im Trainingsbetrieb

Foto: KFE

Mit der neusten Anpassung der Coronaverordnung des Landes und der Inzidenz unter 35 im Landkreis Esslingen dürfen wir unseren Trainingsbetrieb wieder hochfahren. Die langen Monate mit Online- oder Hybridtraining haben ein Ende. Wir dürfen mit 14 Personen in live und Farbe in Echt aber ohne Anfassen mit Musik, GEMEINSAMEN Tanzen wieder Leben in den Trainingsraum bringen. Natürlich getestet (z.B. Schulbescheinigung), geimpft oder genesen.

Das Hygiene- und Sportkonzept ist angepasst und diese Woche haben die ersten Gruppen den neu versiegelten Tanzboden schon ausprobieren können. Auch sonst hat sich ein bisschen was verändert im Saal. Durch die Aktion „Scheine für Vereine“ konnten wir mit eurer Hilfe neue Matten und Trainingsmaterialien beschaffen.

Für den Sommer haben wir eine Aktion in der Stadt geplant – mehr wird hier noch nicht verraten.

Die kommende Kampagne ist in Planung und auch die Verbände sind zuversichtlich und stellen sogar wieder einen Turnierbetrieb in Aussicht. Es wird bestimmt eine Kampagne unter besonderen Umständen werden. Sicherheit und Gesundheitsschutz stehen an oberster Stelle. Schön ist zunächst einmal wieder gemeinsam im Stall trainieren zu könnnen. Alles weitere wird erst später entschieden werden können – an den Perspektiven dafür wollen wir sehr gerne mitarbeiten.

Schön, dass es endlich wieder losgehen kann. Wir freuen uns auf euch!