Wie wollen wir unser Wohnen in Zukunft gestalten?

Foto: Angelina Haug

Inspiration gewünscht? Heute leben wir alle in lebendigen Nachbarschaften, deren Zentren sogenannte Lebensmittelpunkte sind. Wir wohnen in verschiedenen selbstgewählten Formen und können diese auch wechseln. Wohnraum ist in kommunaler, genossenschaftlicher oder gemeinschaftlicher Hand. Klimagerechtes Wohnen ist möglich und die neue Normalität. Jede:r kann sich die eigene Wohnform aussuchen. Wohnen ist multifunktional und kann mit Tätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen kombiniert werden. Menschen wohnen in verschiedenen Formen – als (Wahl-)Familie, Paare, in Wohngemeinschaften und in Mischungen aus eigenem Raum und Gemeinschaft. Umzüge sind ohne Probleme möglich, wenn mit einer neuen Lebensphase neue Wohnbedarfe auftreten, somit können Menschen bis ins hohe Alter selbstbestimmt leben.