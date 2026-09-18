Von der Umkleidepause auf die Esslinger Bühne

Foto: Yeliz Murat

ADG lädt für Sonntag, 20. September, zu einem außergewöhnlichen Internationalen Frühstück in das Kulturzentrum Dieselstraße ein. Das reichhaltige Buffet eröffnet um 11 Uhr und bietet in gemütlicher Atmosphäre viel Raum für kulinarischen Genuss, Begegnungen und Austausch. Ab 12 Uhr startet dann das musikalische Programm, bei dem der Gitarrist Matthias Ulrich Bohner die handgemachte Live-Musik im Rampenlicht präsentiert.Bohner bringt ein Programm mit einer ganz besonderen Entstehungsgeschichte auf die Bühne. Viele Jahre begleitete er den Unterricht und die Auftritte der bekannten Flamencotänzerin Violeta Bares León. Seine Stücke entstanden ursprünglich als reine Improvisationen für die kurzen Pausen zwischen den Choreografien, damit die Tänzerin hinter der Bühne Zeit hatte, sich umzuziehen. Aus diesen musikalischen „Umkleide-Pausen“ wuchs über die Jahre ein eigenständiges, virtuoses Repertoire heran, aus dem er nun die besten Werke präsentiert. Auch wenn sich die Gitarre im traditionellen Flamenco meist in den Dienst der Stimme und des Tanzes stellt, erlaubt der Solo-Vortrag an diesem Vormittag, die verschiedenen Flamencostile musikalisch noch tiefer und weiter auszuloten.Um das Erlebnis perfekt abzurunden, hat sich Bohner zwei Freunde und Musikkollegen mitgebracht. Unterstützt von den beiden Mitgliedern der Stuttgarter Ziryab-Akademie für Weltmusik schlägt er Brücken zu ganz anderen Genres. Gemeinsam bereichern die Musiker die spanischen Rhythmen mit facettenreicher Gitarrenmusik aus den Bereichen Rock, Jazz und Weltmusik.

Die Veranstaltung findet in der Dieselstraße 26 in Esslingen statt. Der Eintritt inklusive Buffet beträgt 15 Euro (10 Euro für ADG-Mitglieder).