Viele Podiumsplätze beim Dirty Race

Foto: Alexandra Rudl

Nach der Corona Pause im Jahr 2021 gab der Cross Duathlon Dirty Race in Murr am vergangenen Samstag sein Comeback. Und zwar mit der 20. Auflage und somit einem Jubiläum. Die Nonplusultra Athletinnen und Athleten nutzen diese Kult-Veranstaltung bereits seit vielen Jahren als Formcheck im Winter. Dieses Jahr allerdings erst im März statt wie üblich im Januar und somit eher auf staubigem denn auf dreckigem Untergrund. Für die acht Nonplusultra Athleten stand zunächst ein Fünf-Kilometer-Lauf über größtenteils asphaltierte Straßen auf dem Wettkampfprogramm, gefolgt von einer 15 Kilometer langen Cross-Country-Tour auf dem Mountainbike. Zum Abschluss ging es nochmal auf eine Querfeldein-Laufstrecke, die nach 4,4 Kilometern ins Ziel führte. Bei der Siegerehrung durften sich die Nonplusultra Athleten über viele Podiumsplätze freuen: Alexandra Rudl gewann in 1:14:19 das Frauenrennen. Schnellster Nonplusultra Athlet war Benjamin Klotz (1:08:39), der 2. in seiner Altersklasse wurde. Nur 8 Sekunden später kam Stanislav Stoev ins Ziel und wurde ebenfalls 2. in seiner Altersklasse. Siggi Becker konnte sich über den ersten Platz in seiner Altersklasse freuen (1:15:55). Schließlich gab es noch einige Sonderwertungen mit Nonplusultra Beteiligung, darunter der dritte Platz der 2-er Mannschaftswertung (Benjamin Klotz & Stanislav Stoev). Auch Oliver Pfisterer, Eike Krautter und Lukas Wulkopf waren schnell unterwegs und verpassten das Podest in ihren Altersklassen teils nur knapp.