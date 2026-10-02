Viele Podestplätze beim Esslinger Schurwaldlauf

Foto: Markus Rothfuß

Am vergangenen Sonntag wurden beim 45. Esslinger Schurwaldlauf nicht nur die Stadtmeister, sondern auch die Vereinsmeister über 10 Kilometer bei Nonplusultra Esslingen gesucht. Die Saison neigt sich unaufhaltsam dem Ende entgegen, aber der letzte Sonntag im September ist ein Fixpunkt im Kalender der Esslinger Triathleten. Mit neun Athletinnen und Athleten fiel dabei das Feld der Teilnehmenden von Nonplusultra etwas kleiner aus als in den Vorjahren, dennoch konnten einige Podestplätze gesammelt werden. Tim Beyer zeigte bei den Männern eine starke Leistung. Er war direkt unter den Führenden des Laufs. Die ersten Drei setzten sich im Verlauf des Rennens deutlich vom Feld ab und Tim Beyer hielt den Kontakt. Am Ende stand für ihn eine Zeit von 35:08 Minuten und Platz 3 in der Gesamtwertung mit nur 27 Sekunden Rückstand. Er war damit klar der schnellste Esslinger und darf sich daher Stadtmeister und selbstverständlich auch Vereinsmeister nennen. Bei den Frauen war es für Alexandra Rudl nicht ganz so einfach den Überblick zu behalten. Dennoch orientierte sie sich im Feld und gab nach einem Überholmanöver den zweiten Platz in der Gesamtwertung nicht mehr aus der Hand. Nach 42:55 Minuten war sie im Ziel und neben Platz 2 in der Gesamtwertung sowie der Stadtmeisterschaft sicherte sie sich den Titel der Vereinsmeisterin. In den Altersklassenwertungen kletterten auch Katharina Kock und Sebastian Genzel auf das Podest. Außerdem ging in den Mannschaftswertungen bei den Männern Platz 2 an Nonplusultra Esslingen mit Tim Beyer, Sebastian Genzel und Alexander Fink und bei den Frauen Platz 3 an Alexandra Rudl, Katharina Kock und Lisa Rothfuß.