Viele erinnern sich noch an den Bürgerentscheid

Foto: BÜK

Viele Esslingerinnen und Esslinger haben den Eindruck, dass ihr Wort in der Diskussion über die Zukunft der Stadtbücherei gar nichts zählt. Dabei gab es doch 2019 einen eindeutigen Bürgerentscheid für die Erweiterung und Modernisierung der Bibliothek im Bebenhäuser Pfleghof und im Nachbarhaus Heugasse 11. Bürgerentscheide sind drei Jahre bindend, aber der frühere OB Jürgen Zieger hat immer wieder versprochen, dass sich die Stadt auch danach an den Bürgerwillen gebunden fühlt. Im Herbst 2022 war davon nicht mehr die Rede. Plötzlich soll die Bücherei ins frühere Modehaus Kögel umziehen. Bürgerbeteiligung sieht anders aus.

Viele Menschen haben dem Unterstützungskreis geschrieben. Da heißt es zum Beispiel: “2019 hat es einen eindeutigen Bürgerentscheid für den Pfleghof als Standort der Bücherei gegeben. Wenn dieser jetzt plötzlich ohne Notwendigkeit vom OB und der Mehrheit des Gemeinderats zu Gunsten der Kögelgebäude umgeändert wird, führt das wieder mal zu Vertrauensverlust sowie zu Politikverdrossenheit… So geht man nicht mit den Bürgern um”. Ein anderer schreibt: “Der Pfleghof: In dieses tolle historische Gebäude gehört die Bücherei und das Drumherum bei einer Bücherei einfach hinein. Man hätte nach einer mega-modernen Bibliothek in Stuttgart eine zweite tolle Bibliothek in der Region, die sich in einer tollen historischen Altstadt, in einem tollen historischen Gebäude befindet und damit für viele Besucher und Gäste viele tolle Erlebnisse und Begegnungen ermöglichen würde. Hier sollte die Stadt alle Kräfte bündeln.” Und eine Esslingerin befindet: “Die Stadtbücherei ist im Pfleghof einfach viel gemütlicher als im Kögelhaus. Punkt.”

Viele der eingesandten Meinungsäußerungen kann man im Internet unter www.wir-fuer-die-stadtbuecherei-esslingen.de/aktuelles nachlesen.