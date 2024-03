Viel Eigenlob und noch mehr offene Fragen

Foto: BÜK

Die Stadt macht ernst mit ihren Plänen für einen Umzug der Bücherei in das leerstehende Modekaufhaus Kögel. Im Gemeinderat wurden erste Pläne vorgestellt und OB Klopfer hat stolz mitgeteilt, dass er in der Stadtverwaltung von allen Seiten -ohne ein Machtwort von ihm- Zustimmung erhalten habe und dass viele Bürgerinnen und Bürger von der Idee angetan seien. Ob das so stimmt, weiß nur er. Sicher ist: Die Zukunft der Stadtbücherei beschäftigt viele Esslingerinnen und Esslinger. Der Bürgersaal war proppenvoll, zusätzliche Stühle mussten geholt werden. Ob diejenigen, die gekommen waren, von den Plänen wirklich begeistert waren, darf bezweifelt werden. Denn da gibt es noch Vieles, was unklar ist. Und worauf die Bürgerinnen und Bürger überzeugende Antworten erwarten. Vor allem diejenigen, die sich beim Bürgerentscheid mit so klarer Mehrheit für den Pfleghof entschieden hatten.

Um sie zu überzeugen, wird es mehr brauchen als das, was die Stadt bisher vorgelegt hat. Ganz grundsätzlich muss man sich schon fragen, warum die Stadt für teures Geld ein fremdes Gebäude anmietet, wenn sie eine eigene Immobilie besitzt. Vieles ist noch unklar, zum Beispiel die Zahl der Arbeitsplätze, die zur Verfügung stehen würden, oder die Frage, wie Veranstaltungen funktionieren, wenn es keinen eigenen Veranstaltungsraum gibt. Unklar ist auch, ob es die Menschen gut finden, wenn das Medienangebot immer weiter reduziert wird und was es heißt, wenn immer mehr Platz für Freizeitangebote gebraucht wird. Dabei sind Kultur und Bildung heute so wichtig. Deshalb muss der Vorschlag der CDU für ein digitales Bürger- und Medienznetrum im Kögel-Gebäude genauer geprüft werden. Dass es noch keine konkreten Pläne für die weitere Nutzung des Pfleghofs gibt, wird auch viele hellhörig machen.

Merkwürdig ist auch, dass eine weitere Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden soll. Ist die vorläufige Studie nicht belastbar genug? Verdacht erregend ist die Ermächtigung für SGE zum Abschluss eines Letter of Intent.