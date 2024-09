Foto: BÜK

Ein sehr positives Paar: Vernunft und Glück. Erich Kästner hat “Das Märchen von der Vernunft”und “Das Märchen vom Glück” geschrieben. Sie sind weniger bekannt als viele seine Bücher wie beispielsweise Emil und die Detektive, das fliegende Klassenzimmer, Pünktchen und Anton, das doppelte Lottchen oder die Konferenz der Tiere. Im Rahmen des Kulturfestivals “Stadt im Überfluss?” vom 27.-29. September gibt es in der Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof nicht nur diese Märchen sondern auch das Märchen von der 13. Fee. Marion Jeiter und Gerhard Polacek lesen und erzählen interessante Geschichten. Interessierte können am Sonntag im Pfleghof im Atelier “Das tapfere Schreiberlein” auch selbst Texte schreiben. Sie sehen: Ein Besuch in unserer Stadtbücherei lohnt sich immer.

Ob die Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof bleiben wird, ist noch nicht entschieden. Hoffen wir, dass bei der Entscheidung über den Standort, die Sanierung und Erweiterung die Vernunft regiert, ganz im Sinne von Erich Kästner.