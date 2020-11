Vereinsleben in Zeiten von Corona

Die Karnevalsfreunde Esslingen mussten aufgrund der Coronapandemie alle Termine der Kampagne schweren Herzens absagen.

In unserem Verein herrscht dennoch kein Stillstand.

Den Trainingsbetrieb haben wir nach der Onlinephase während des Lockdowns Anfang Juni mit einem guten Hygienekonzept wieder aufnehmen können.

Manche Gruppen haben das Onlinetraining beibehalten andere trainierten wieder gemeinsam – mit Abstand – im Stall in der Martinstraße.

Die dynamische Entwicklung der Infektionslage hat uns in den letzten Wochen dazu veranlasst in manchen Gruppen auf auf ein Hybridtraining umzusteigen. So konnten sich auch diejenigen, die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden, in den Trainingsraum dazuschalten und mittrainieren.

Aktuell befinden sich die Gruppen wieder im Onlinetraining.

Für unsere Tanzkinder erstellen die Trainer kleine Videos mit denen diese üben können.

Die anderen Gruppen treffen sich zu den gewohnten Trainingszeiten im virtuellen Trainingsraum.

Unsere Solisten dürfen in 2er Gruppen coronaverordnungskonform Präsenztraining abhalten.

Für unsere Jüngsten, die Sternchen, können wir aktuell leider noch kein Angebot machen und hoffen euch bald wieder im Trainingsraum begrüßen zu dürfen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Trainer und Betreuer, die kreativ neue Ziele stecken und Motivator sind auch ohne Turniersaison und Auftritten.

Der Saisonauftakt, unsere traditionelle Ordensparty, kann leider in unserem närrischen Jubiläumsjahr nicht auf gewohnte Weise begangen werden und wird hoffentlich lediglich einmalig in eine kontaktlose Form übergeführt.