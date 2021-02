Verbrennung leider nur virtuell

Foto: KFE

Ja – die Fasnet war diese Kampagne unter dem besonderen Motto „Jedem zur Freud, niemand zum Leid“. Mit

diesem Motto startete unsere Brauchtumsgruppe Staffelsteiger Weingeister der Karnevalsfreunde Esslingen e.V. am

06.01.2021 in die diesjährige Fasnet. Zum Schutz von Mitgliedern, Aktiven und Gästen haben die Staffelsteiger sehr

viele kreative, digitale Beiträge in ihren den Sozialen Medien wie Facebook und Instagram publiziert.

Und last but not least folgte anlässlich der traditionellen Fasnetsverbrennung am Aschermittwoch ein tolles Video

mit Beiträgen aus den letzten Verbrennungen auf dem Esslinger Marktplatz als auch neu gedrehten Szenen zum

Abschied von der Fasnet, wie sie ein „Jeder für sich“ begeht.

Vielen herzlichen Dank an unsere Staffelsteiger Weingeister mit einem 3-fachen

STAFFEL – STEIGER!

In diesem Sinn laden wir alle Mitglieder, Aktiven, Gäste und Interessierte ein: schaut rein bei den Staffelsteiger

Weingeistern unter http://staffelsteiger.de/ oder auf Facebook unter

https://www.facebook.com/StaffelsteigerWeingeisterEsslingen/

sowie auf Instagram unter Staffelsteiger Weingeister. Wir bleiben der Fasnet und dem Karneval treu und freuen uns

auf 2022!