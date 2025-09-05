Vera Luick beim Brombachseetriathlon

Foto: Andi Luick

Vera Luick feierte am vergangenen Sonntag ein Triathlonfest, bei der Premiere des Brombachseetriathlon und lässt uns in Ihrem Bericht daran teilhaben: Der Auftakt erfolgte im wunderschönen Brombachsee mit einer hervorragend markierten Schwimmstrecke über 1,9 Kilometer. Die Schwimmzeit war für mich super. Die dann folgende anspruchsvolle, aber schöne Radstrecke verlief über 3 Runden und insgesamt 90 Kilometer. Jeder Feld- und Waldweg war abgesperrt und mit einem Helfer versehen. Für eine Erstauflage waren erstaunlich viele Zuschauer an der Strecke und es herrschte überall eine super Stimmung. Vor allem bei der Durchfahrt im Start-/Zielbereich wurden alle Teilnehmer lautstark angefeuert. Nicht zuletzt dadurch, lief es auch auf dem Rad bereits wieder deutlich besser und es bestätigte sich, dass die Form wieder kommt. Zum Abschluss ging es auf die Halbmarathonstrecke, die entlang des Ufers des Brombachsee‘s verlief, mit vielen Schattenstücken. Hier hat sich dann doch die noch fehlende „Wettkampfhärte“ rauskristallisiert, aber das Ganze fühlt sich nun, nach der langen Zwangspause, wieder nach Triathlon an. Alles in allem war ich super happy und es war ein genial schöner Wettkampf. Zum Abschluss durfte ich in meiner Altersklasse auch noch wider Erwarten zur Siegerehrung und als Drittplatzierte auf das Podest klettern.