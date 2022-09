Urlaub vom 12.-23.09.2022

Foto: Ira Ziegler

Während Baden-Württemberg und damit auch Esslingen gestärkt durch Urlaub und Ferien am kommenden Montag wieder in den Alltag startet, geht das Management der Sozial- und Gruppenräume in Urlaub und ist ab 25.9. wieder zurück. Für Anfragen zur Vermietung der Räume bitten wir in der Zeit vom 12.-23.9.2022 die Geschäftsstelle der SV 1845 Esslingen unter 0711-384218 zu kontaktieren. Die Lernwerkstatt findet ab 26.9. wieder in den Sozial- und Gruppenräumen statt. Von 16 – 17h begrüßen wir unsere Grundschüler:innen und im Anschluss von 17 – 18h ältere Schüler:innen. Die Teilnehmer:innen am bewegten Donnerstagvormittag dürfen sich natürlich gerne auch in den kommenden zwei Wochen im Sportpark treffen und Zeit miteinanderverbringen, ab 28.09. findet der bewegte Vormittag dann wieder wie gewohnt statt. Interessenten jedes Alters sind herzlich willkommen.