„Unsere Lebensgrundlagen“ am Fr. 14.10., 20 Uhr

Foto: Leonie Schories

Ein gutes und gesundes menschliches Leben ist ohne unsere Lebensgrundlagen nicht möglich. So möchten wir an diesem digitalen Wandelstadt-Netzwerkabend zusammen darüber nachdenken, was es dazu braucht um sie auch für unsere Zukunft zu bewahren. Denn was ist unsere Antwort auf Wassermangel, wachsende Abfallberge, unfruchtbare Böden und mit Schadstoffen belastete Luft? Unsere Expert:innen stellen uns Konzepte vor, wie wir diesen großen Herausforderungen begegnen können. Sie sind herzlich eingeladen, hier für diesen lebensnotwendigen Wandel Ideen, Hoffnung und Tatkraft zu tanken, denn ES liegt in unserer Hand! Unsere Gäste an diesem Abend sind: Patrick Huth (Deutsche Umwelthilfe), Jörg Eckert (SWE), Gehrhard Saupe (BUND Esslingen), Dr. Peter Vollbrecht (Netzwerk Rechte der Natur) und Jochen Reinhard (Waste Monkey). Wie bei jedem Wandelstadt-Netzwerkabend gibt es auch dieses Mal ein Mitmach-Buffet mit verschiedenen follow up-Veranstaltungen, das von unseren Kooperationspartner:innen angeboten wird. Dieses Mal sind mit dabei: Esslingen-Feinstaub-Lärm e.V., ZuZule Zusammen Zukunft leben, finep forum für internationale entwicklung, Reparaturcafé Esslingen, Transition Town Esslingen und dem Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen statt. Den Link zur Teilnahme erhalten Sie nach der Anmeldung per email an info@Wandelstadt-Esslingen.de. Mehr Infos zu diesem Wandelstadt-Netzwerkabend unter www.Wandelstadt-Esslingen.de. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit Ihnen!