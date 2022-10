Unser nächstes offenes Treffen am 20. Oktober

Foto: BÜK

Der Büchereiunterstützungskreis für die Stadtbücherei Esslingen lädt alle Interessierten ganz herzlich zu unserem nächsten Treffen ein. Es findet statt am Donnerstag, 20. Oktober ab 8.30 Uhr im Kleinen Saal des CVJM-Gebäudes, Kiesstraße 3-5. Wir werden zunächst über unsere bisherigen Aktivitäten und den aktuellen Stand berichten und dann näher auf den Offenen Brief an Herrn Oberbürgermeister Matthias Klopfer eingehen. Im Mittelpunkt wird der BIBLIOTHEKSENTWICKLUNGSPLAN Baden-Württemberg stehen. Dafür konnten wir als kompetente Gesprächspartnerin die Geschäftsführerin des Bibliotheksverbandes Baden-Württemberg gewinnen. Zur Einstimmung einige Zitate aus dem Bibliotheksentwicklungsplan: „Büchereien/Bibliotheken sind niederschwellige Einrichtungen, die gesellschaftlichen Zusammenhalt und Teilhabe fördern. Sie sind Orte gegen Einsamkeit und leichten Zugang zur Kultur. Sie tragen wesentlich zur Gesundheit in geistiger, sozialer und psychologischer Hinsicht bei. Sie sind Best Places für die Zukunft.“

Nach Vortrag und Aussprache dazu werfen wir einen Blick voraus auf den 21. November. Da soll der Gemeinderat über die Erweiterung und Modernisierung der Stadtbücherei Esslingen entscheiden, so wurde es zumindest Ende Juli vom Oberbürgermeister angekündigt. Damals wurde allerdings auch angekündigt, dass es Ende September eine Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung geben wird. Diese ist dann auf dem kurzen Dienstweg auf „Ende Oktober“ verschoben worden. Bisher ist leider immer noch kein Termin festgelegt und bekanntgegeben worden. Ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist?

Viele weitere Infos gibt’s auf der laufend aktualisierten Webseite www.wir-fuer-die-stadtbuecherei-esslingen.de.