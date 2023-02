Ukraine: Ge- und Nach-Denken!

Foto: Quelle: OV Grüne Esslingen

Ein Jahr Krieg in Europa. Der Satz ist wahr und gleichzeitig klingt er irreal. Und das gleichzeitig Krieg im Jemen, im Süd-Sudan und an anderen Orten der Welt ist – ist kein Zustand den wir „normal“ nennen sollten.

Deutschland liefert Waffen und fährt die Produktion von Munition hoch. Es scheint viel Gewissheit zu geben, dass das gut ist. Pazifismus gilt als blauäugig und sogar als gefährlich.

Gut, dass es nun Gedenkveranstaltungen gibt und keine Gewissheitsveranstaltungen.

Die Stadt Esslingen lädt in Zusammenarbeit mit den Kirchen zu einer Gedenkveranstaltung am 24. Februar in die Stadtkirche St. Dionys um 17.30 Uhr ein. Unter anderem wird Oberbürgermeister Klopfer mitwirken. Anschließend wird zu stillem Gedenken mit Kerzen auf den Markplatz geladen.

Der OV Esslingen der GRÜNEN lädt zu einer Matinee „Russlands Angriff auf die Ukraine“ ein. Sie findet statt am Samstag, 25.02.23 ab 11 Uhr im Kommunalen Kino Esslingen (Maille 4-9) unter Beteiligung von Dr. Sebastian Schäfer MdB und Yalcin Bayraktar, Bürgermeister in ES.

Es wird die Dokumentation über weiblichen Widerstand „Oh, Sister!“ gezeigt.

Und noch ganz praktisch: Die Kleiderkammer für Geflüchtete und Asylbewerber bittet um Kleidung und Schuhe. Die Kleiderkammer (Rennstr. 8-10) hat immer von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Nochmal wegen des Ge- und Nachdenken. Keine feste Meinung zu haben was richtig ist (Waffenlieferung, etc.) angesichts der Ungeheuerlichkeit eines Krieges ist entwaffnend menschlich und normal.