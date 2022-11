Über 60 Menschen bei der „Zukunft des Wohnens“!

Foto: Moritz Wohlgenannt

Liebe Esslinger:in, was war das für ein reichhaltiger und informativer Wandelstadt-Netzwerkabend am 11. November! Wir sind sehr dankbar für die tollen und vielfältigen Inspirationen unserer Gäste für unser zukünftiges Wohnen, das große Interesse unserer Teilnehmer:innen und das tolle Mitmach-Buffet unserer Kooperationspartner:innen. Ein großes Dankeschön geht an unsere Gäste für ihre Zeit und ihre Expertise: Gunnar Seelow (Stabstelle Wohnen), Christine von Raven (Transsolar KlimaEngineering), Marco Gölz (AlWo1), Petra Schulz (Verkehrsclub Deutschland e.V.) und Jürgen Preiss (Stadt Wien, Stadtklima & Hitze). Danke an unsere Kooperationspartner:innen: AlWo1, der AG Klimaanpassung, der AG Wohnen, der AG Energie und der AG Mobilität des Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen. Und danke für Ihre Teilnahme, Ihr Mitwirken und für Ihr Interesse an unserem Mitmach-Buffet (www.Wandelstadt-Esslingen.de)! Lassen Sie uns das Wohnen in unserem Esslingen gemeinsam so lebenswert wie nachhaltig gestalten in grünen, lebendigen und kreativen Quartieren! Gemeinsam können wir so vieles bewirken in Esslingen, denn ES liegt in unserer Hand. Wir freuen uns gemeinsam mit allen Esslinger:innen aus unserem Esslingen eine Wandelstadt zu machen. Wer den Abend verpasst hat, findet die Aufzeichnung unseres Wandelstadt-Netzwerkabends „So lebenswert wie nachhaltig – Die Zukunft unseres Wohnens in grünen, lebendigen und kreativen Quartieren“ auf https://www.youtube.com/watch?v=LNWqDe0E4Bs