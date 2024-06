Triathlonliga macht Station in Waiblingen

Foto: Benjamin Klotz

Am vergangenen Sonntag traten alle drei Mannschaften von Nonplusultra Esslingen bei der Triathlonliga in Waiblingen an. Auch dieser Wettkampf wurde als Sprinttriathlon im Einzelstartmodus ausgetragen. Es gab erneut einige Wechsel in den Aufstellungen. In der Landesliga konnte mit Timo Spitzhorn, Yannick Bittner, Christian Autenrieth und Tim Höhnemann ein starkes Team aufgeboten werden. Timo Spitzhorn lieferte mit der zweitschnellsten Radzeit des Tages auf Platz 7 den Ausreißer nach oben, während die Mannschaftskollegen ausgeglichene und solide Leistungen im Mittelfeld erzielten. In der Teamwertung stand damit am Ende ein guter 5. Rang für Nonplusultra Esslingen. Bei der bisher ungeschlagenen ersten Mannschaft in der Mastersliga rückte Markus Willkommen zu Jonas Peter, Benjamin Klotz und Stanislav Stoev ins Team. Jonas Peter zeigte erneut seine sehr gute Form und erreichte den 7. Platz. Auch die Teamkameraden erzielten Plätze im vorderen Feld. In der Mannschaftswertung mussten sie sich allerdings dieses Mal auf Rang 4 mit dem Platz neben dem Podest zufriedengeben. Für die zweite Mannschaft in der Mastersliga traten Alexander Fink, Atanas Naumov, Michael Geiger und Christoph Heermann an. Sie lieferten eine sehr homogene Leistung im Mittelfeld ab, allerdings fehlte hier der Ausreißer nach oben und so Stand am Ende leider nur Platz 22 für das Team. Beim anschließend ausgetragenen Einzelwettkampf wurde Konstantin Stoev zweiter in der Jugend A.