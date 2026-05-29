Tim Beyer erläuft Platz 5 beim Stuttgart-Lauf

Foto: Beyer

Am Sonntag, dem 17. Mai ging Tim Beyer von Nonplusultra Esslingen beim 33. Stuttgart-Lauf über die 10 Kilometer an den Start. Der Lauf im Herzen von Stuttgart, mit Ziel im Stadion, zog fast 1700 Läuferinnen und Läufer an. Tim Beyer mischte ganz vorne mit und war der mit Abstand jüngste Läufer in den Top 30. Mit einer beeindruckenden Zeit von 33:53 Minuten erzielte er, gegen die deutlich erfahrenere Konkurrenz, einen hervorragenden 5. Platz in der Gesamtwertung. In der Altersklasse der unter 18-Jährigen gewann er mit fast 9 Minuten Vorsprung vollkommen souverän.