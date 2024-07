Teamwettkampf der Liga in Erbach

Foto: Benjamin Klotz

Ein besonderer Höhepunkt jeder Ligasaison im Triathlon ist der Teamwettkampf. Dieser wurde am vergangenen Sonntag in Erbach ausgetragen. Bei diesem Format wird Triathlon wirklich zum Mannschaftssport. Die Teams starten jeweils gemeinsam und es darf sich gegenseitig unterstützt werden. Beim Schwimmen kann der Wasserschatten genutzt werden, der einen ähnlichen Effekt hat, wie der Windschatten auf dem Rad und beim Laufen dürfen die schnellen Läufer ihre Teamkollegen anschieben. Die erste Mastersmannschaft von Nonplusultra Esslingen bildeten Christian Autenrieth, Jonas Peter, Lukas Hoffmann und Benjamin Klotz. Sie gingen als Tabellenführende als Erste auf die Strecke. Das war in diesem Format allerdings mit dem Nachteil verbunden, dass die Konkurrenten aus Calw, die eine Minute später starteten, einen Orientierungspunkt hatten. Das nutzten Sie sehr klug und waren am Ende 14 Sekunden schneller im Ziel als die Männer von Nonplusultra. Damit gehen die Masters 1 mit nur noch einem Punkt Vorsprung in das Ligafinale am Schluchsee am 13.07. Auch für die zweite Mastersmannschaft von Nonplusultra war es ein gutes Rennen. Markus Willkommen, Michael Geiger, Robert Mattes und Alexander Fink hatten sich schnell aufeinander eingespielt und erreichten gemeinsam den 11. Rang. In der Landesliga Nord waren Yannick Bittner, Eike Krautter und Philipp Stange leider nur zu dritt am Start. Besonders auf dem Rad war das ein klarer Nachteil. Dennoch holten die drei alles aus sich heraus und erreichten am Ende den 17. Platz. Außerhalb der Liga absolvierte Valentin Sohn seine erste Olympische Distanz und erreichte damit einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu seiner ersten Mitteldistanz im September.