Tanzpaar tanzt sich in die deutsche Spitze

Foto: KFE

Esslingen – Was für eine fantastische Saison für das junge Tanzpaar Marilena (8) und Elias (9)! Mit viel Fleiß, Leidenschaft und Teamgeist tanzten sie sich in die Spitze des karnevalistischen Tanzsports und feierten großartige Erfolge bei der Süddeutschen und der Deutschen Meisterschaft.

Bei der Süddeutschen Meisterschaft 2025 gingen die beiden mit Startnummer 3 von 9 voller Vorfreude auf die Bühne – und lieferten eine beeindruckende Leistung ab! Mit 402 Punkten knackten sie erstmals die magische 400-Punkte-Marke. Am Ende verpassten sie das Podium nur hauchdünn und belegten einen starken 4. Platz. Doch es gab allen Grund zur Freude: Sie qualifizierten sich damit für die Deutschen Meisterschaften in Hannover!

Auch dort zeigten Marilena und Elias ihr ganzes Können. Bei der 52. Deutschen Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport tanzten sie sich unter die besten Paare Deutschlands und erreichten einen herausragenden 5. Platz! Ein riesiger Erfolg für die beiden und ihren Verein.

Ein herzliches Dankeschön geht an ihre Trainerin Lea Engelhardt und ihre Familien, die sie auf diesem Weg unterstützt haben. Marilena und Elias können unglaublich stolz auf sich sein – und wir sind gespannt, welche Erfolge sie in der kommenden Saison noch feiern werden. Weiter so!