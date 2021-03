Tanzen ist träumen mit den Füßen – Probetraining

Foto: KFE

Durch die ausgefallene Turniersaison haben wir unsere Gruppenwechsel schon im Februar vollzogen.

Nach wie vor trainieren alle Gruppen im virtuellen Raum. Tanzen lebt auch von der Präsentation vor dem Publikum. Darauf arbeiten wir hin.

Unsere Gruppen freuen sich auf neue Mittänzer*innen. Wer Lust an Bewegung zu Musik in der Gruppe hat, flotte Choreografien auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ präsentieren will, Teil der Gemeinschaft im Trainingsraum, auf Turnieren und Umzügen werden will ist bei uns im Verein herzlich Willkommen.

Zum Probetraining musst du dich nur per Mail anmelden, dann bekommst du den Einladungslink zum Training zugeschickt.

Sternchen (3-4 Jahre) spielerische Tanzerfahrung mittwochs 16:30 bis 17:15

Sternchen (5-6 Jahre) spielerische Tanzerfahrung mittwochs 17:30 bis 18:15

Tanzkinder Marsch (7-10 Jahre) montags 17:00 bis 19:00

Tanzkinder Schautanz (7-10 Jahre) Gr. I freitags 16:00 bis 17:30

Gr. II 17:30 bis 19:00

Jugendgarde Marsch (11-14 Jahre) dienstags 18:00 bis 20:00

Jugendgarde Schautanz (11-14 Jahre) donnerstags 16:30 bis 19:00

Stadtgarde Marsch (ab 15 Jahren) montags 19:00 bis 21:30

Danza (Schautanz) (ab 15 Jahren) mittwochs 19:30 bis 21:30

donnerstags 19:00 bis 21:30

Den Link und weitere Infos gibt’s unter:

Info@karnevalsfreunde.de