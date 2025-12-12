Start in die Wintersaison beim WeinstadtCross

Foto: Strazzella

Am Nikolaustag nahmen die Triathleten von Nonplusultra Esslingen den WeinstadtCross als Abwechslung im Wintertraining und ersten kleinen Formcheck nach der Saisonpause wahr. Crosslauf ist eine ziemlich spezielle Nische der Leichtathletik. Auf einer Wiese wird ein möglichst kurviger und hügeliger Parcours abgesteckt, welcher in mehreren Runden zu absolvieren ist. Das Wetter der letzten Tage tat sein Übriges und sorgte für matschigen Boden und damit zusätzliche Anstrengung. Am Vormittag waren zunächst die Kinder dran. Isabel, Benjamin und Moritz Genzel absolvierten mit viel Freude ihren ersten Wettbewerb für Nonplusultra Esslingen. Für Tim Beyer galt es dann sich in der U16 über zwei Runden und insgesamt 2.200 Meter mit schnellen Leichtathleten zu messen. Auf der ersten Runde war es noch ein enger Dreikampf an der Spitze, doch dann setzte Tim Beyer sich ab und gewann das Rennen mit 8 Sekunden Vorsprung und einer Zeit von 7:45 Minuten. Am Nachmittag stellte sich dann noch ein leider ziemlich kleines Starterfeld der längsten Strecke des Tages. Sechsmal galt es die anspruchsvolle Strecke zu bewältigen und insgesamt eine Distanz von 6.600 Metern zurückzulegen. Nachdem sich das Feld sortiert hatte, fanden sich drei blau/neongelbe Trikots direkt hintereinander im Mittelfeld. Tim Ziegler war in seinem ersten Wettkampf für Nonplusultra Esslingen mit einer Zeit von 27:51 Minuten gleich der Schnellste des Vereins. Danach folgten Markus Willkommen und Alexandra Rudl. Alexandra Rudl überquerte nach 29:40 Minuten als Dritte Frau die Ziellinie. Der Sieg bei den Frauen ging mit 24:23 Minuten an Elena Burkard, die mehrfache Deutsche Meisterin im Crosslauf von der LG Nordschwarzwald.