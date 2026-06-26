Stadtwerke Esslingen starten grünES-Klimacent-Wettbewerb

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Vereine und Initiativen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Esslingen (SWE) können sich ab 1. Mai 2026 für den grünES-Klimacent-Wettbewerb bewerben. Ziel des Wettbewerbs ist es, Projekte zu stärken, die Energie sparen, Ressourcen schonen oder die Umwelt auf kreative Weise schützen.

„Wir möchten lokale Vereine und Initiativen dabei unterstützen, ihre Ideen für Klima- und Umweltschutz umzusetzen – von großen Vorhaben wie Solaranlagen oder LED-Flutlicht bis hin zu kleinen, originellen Projekten, die vor Ort einen Unterschied machen“, sagt Udo Hoffmann, Geschäftsführer der grünES GmbH, einem Unternehmen der Stadtwerke Esslingen.

Der Wettbewerb läuft in mehreren Schritten ab: Vereine können ihre Projektideen bis zum 30. Juli 2026 einreichen. Anschließend haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Favoriten per Online-Voting zu wählen. Die Ergebnisse fließen in die finale Bewertung durch eine fachkundige Jury ein, die die drei Gewinnerprojekte bestimmt. Die Preisverleihung findet am 9. Oktober 2026 statt.

Die Mittel stammen aus dem grünES-Klimacent-Topf, der sich aus dem Verkauf von Ökostrom speist. Für jede verkaufte Kilowattstunde grünES-Ökostrom fließen 0,5 Cent direkt in lokale Förderprojekte, wodurch nachhaltige Initiativen gezielt unterstützt werden.

Die besten Projekte werden mit insgesamt 17.500 Euro ausgezeichnet: 10.000 Euro für den 1. Platz, 5.000 Euro für den 2. Platz und 2.500 Euro für den 3. Platz.

Interessierte Vereine können ihre Projektideen bis zum 30. Juli 2026 einreichen – ob erste Skizze oder bereits konkreter Plan. Die Teilnahme erfolgt direkt über die Website der grünES GmbH.

„Nutzen Sie die Chance, Ihr Projekt sichtbar zu machen, finanzielle Unterstützung zu sichern und gemeinsam mit uns die Region nachhaltiger zu gestalten“, betont Udo Hoffmann.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen: www.gruen-es.de/klimacent-wettbewerb

Über die grünES GmbH

Die grünES GmbH ist ein Unternehmen der Stadtwerke Esslingen und steht für Umweltverträglichkeit, nachhaltiges Handeln und die Region Esslingen – erkennbar an den beiden Buchstaben „ES“.

grünES-Ökostrom wird zu 100 Prozent aus süddeutscher Wasserkraft erzeugt und versorgt bereits zahlreiche Haushalte in der Region. Seit 2016 fahren außerdem die Oberleitungs-Busse des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) mit grünES-Ökostrom, auch die Esslinger Weihnachtsbeleuchtung wird damit betrieben. Seit 2026 werden zudem alle städtischen Gebäude, Ämter, Schulen, Kindergärten sowie Straßen und Gehwege in Esslingen mit Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft versorgt.