Sportpark Weil lädt Nachbarn ein

Foto: Ira Ziegler

Am 20. Mai 2022 findet der „Tag der Nachbarn“ zum fünften Mal statt. Ein schöner Anlass, um sich mal wieder mit Nachbar*innen und Freund*innen zu treffen oder neue Bekanntschaften zu schließen. Das sehen auch die Vereine im Sportpark Weil und ihre Mitglieder so! Ein bunter Strauß an Angeboten erwartet unsere Gäste! Einige Sportangebote können nur angeschaut werden, andere finden auch im Verlaufe der Nachbarschaftswoche erst statt.

20. Mai 2022

8:00 bis 16:00 Uhr Spiel und Spaß mit Daniela Biet – Geschäftsstelle SV 1845 Esslingen und Vorplatz

14:00 bis 19:00 Uhr Offene Türen: Ira Ziegler präsentiert die Sozial- und Gruppenräumen

14:00 bis 17:30 Uhr Kaffee und Kuchen im Piccolo Mondo

17:00 Uhr Kulturplausch mit Gisela Rosenberger, Sozial- und Gruppenräume

17:00 Uhr Video-Dreh in SWE-Arena und McArena: Zumba, Fechten und mehr …

17:00 bis 18:30 Uhr der FCE lädt zum Spielen und Sporttreiben rund um den Bürgerpark ein

17:30 Uhr Open House der Wheelers Esslingen – lernen Sie Square Dance kennen und lieben.

16:30- 20:30 Uhr Rhythmische Sportgymnastik, Training, Sporthalle

17:30 Uhr Basketball – Hellas Esslingen, Training, Sporthalle

18:30 Uhr FC Esslingen : SG Salach, Fußball C-Juniorinnen

21. Mai 2022

14:00 Uhr FC Esslingen : Offenburger FV, Fußball- Oberliga

15:00 Uhr FC Esslingen II : SC Geislingen I, Fußball, C-Junioren Bezirksstaffel

16:30 Uhr FC Esslingen : TuS Ergenzingen II, Fußball, A-Junioren Landesstaffel

22. Mai 2022

Tag der offenen Tür, Kanuabteilung SV 1845 Esslingen

27. Mai 2022

18:00 – 20:00 Uhr Schnuppertraining im Rahmen der Cricket Days 2022