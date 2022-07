Sommerkonzert der Liederlust Mettingen e.V.

Foto: Foto: Grupp

am 16.07.2022 im ev. Gemeindehausam.

Endlich war es nach 3 Jahren Pause wieder soweit und wir, der junge Chor MET der Liederlust Mettingen, luden zum Sommerkonzert unter dem Motto „Wir sind wieder da“ ein.

Direkt zu Beginn des Konzerts wurden die Gäste eingeladen auf den Gospeltrain aufzuspringen.

Nach zwei weiteren Gospels wurden die Ehrungen des Vereins der letzten Jahre nachgeholt und unsere ehemaligen Sänger Günter Strauß für seine 75 Jährige-sowie Fritz Bunge für seine 70 Jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Anschließend wurden unsere erste Vorsitzende Doris Magnani für Ihre 30 jährige Beiratstätigkeit und Karin Kögler vom Deutschen Chorverband für 50 Jahre Singen im Chor geehrt.

Danach setzten wir unser Konzert mit einem Highlight fort:

„Didn´t My Lord Deliver Daniel“ mit einem herausragenden Solo von Marv Bührer. Abgeschlossen wurde der erste Teil des Konzertes mit „Wade in the Water“ sowie „Soon be Done“ mit Solistin Claudia Pajonk.

Nach der Pause ging es kreuz und quer durch das Repertoire mit Stücken wie „Africa“ von Toto, dem Latin Classiker „La Bamba“ oder dem Titelsong des Musicals „Das Phantom der Oper“. Abgeschlossen haben wir das Konzert mit Pharrel Williams´ „Happy“ mit einem weiteren wunderbaren Solo von Claudia.

Als Zugabe lieferten wir den Zuhörern einen Vorgeschmack auf unsere Probenarbeit und ließen sie in unser noch nicht ganz fertiges Stück von Queen „Don´t Stop Me Now“ reinhören.

Wir bedanken uns bei allen Helfern und bei unseren zahlreichen Zuschauern.

Wenn auch Sie Lust haben bei uns mitzusingen. Wir beginnen am 21.09.2022 wieder mit der Probenarbeit im evangelischen Gemeindehaus in Mettingen, Lerchenbergstr. 19 um 20 Uhr.

Wir freuen uns über jedes neue Gesicht.