Solidaritätskonzert für Julian Assange

Foto:

Am 3. Juli wird Julian Assange, der Gründer von „WikiLeaks“, 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass veranstaltet die Esslinger Mahnwache für Julian Assange am Samstag, dem 3. Juli, von 17:30 bis 22:00 Uhr eine Solidaritätskundgebung auf dem Esslinger Marktplatz. HelferInnen sind willkommen und werden gebeten, sich schon ab 17:00 Uhr bei der Bühne auf dem Marktplatz einzufinden. Der Eintritt zum Solidaritätskonzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Diese solidarische Geburtstagsfeier für Julian Assange wird musikalisch begleitetet von der Band „Buschläufer“, den „Treibgutkomplizen“ sowie „Leaf und die Saitenstrolche“. Redebeiträge wird es u. a. von Eberhard Kögel von „Die Anstifter Stuttgart“ und Janka Kluge geben. Hauptrednerin ist MdB Heike Hänsel aus Tübingen; sie hat Julian Assange schon mehrmals im Gefängnis besucht; und soweit dies möglich war, an den Prozessen gegen Julian Assange als Beobachterin teilgenommen.

Seit inzwischen elf Jahren ist Julian Assange nun schon in Isolation: zunächst in der Botschaft Ecuadors und seit über zwei Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh bei London. Professor Dr. Nils Melzer, der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Folter, hat sich intensiv in den Fall eingearbeitet und nennt die verschiedenen Verfahren und Julian Assange`s Behandlung: psychische Folter.

Noch immer soll Julian Assange angeklagt werden und bei einer Auslieferung an die USA drohen ihm 175 Jahre Haft wegen Landesverrats. Ohne Julian Assange und Chelsea Manning jedoch gäbe es keine Veröffentlichung von Kriegsverbrechen der USA, Englands und der NATO in Afghanistan, im Irak, in Libyen, in Syrien, im Yemen und anderswo. Ohne „WikiLeaks“ und Edgar Snowden wüssten wir nicht, wie und wo überall uns die NSA bespitzelt. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, zu erfahren, was vorgeht. Nicht, wer Kriegsverbrechen und Bespitzelung journalistisch aufdeckt, muss auf die Anklagebank, sondern diejenigen, die diese begehen!