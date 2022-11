So lebenswert wie nachhaltig am 11.11.22 um 20 Uhr

Foto: Angelina Haug

Haben wir positive Bilder im Kopf, wenn wir daran denken, wie wir in Zukunft wohnen wollen? Die aktuelle Energie- und Klimakrise, bei gleichzeitigem Mangel an bezahlbarem Wohnraum soll uns nicht davon abhalten, eine schöne, realisierbare Vorstellung vom Wohnen zu formulieren: Wie und wo wollen wir uns mit dem zukünftigen Wohnen hin entwickeln? Die stürmischen Zeiten geben uns auch die Chance unser Leben, Arbeiten und Wohnen vielfältiger zu denken und neu zu erfinden. An diesem Abend lassen wir uns von unseren Expert:innen inspirieren, wie wir zukünftig flächen- und energieeffizient wohnen können in Verbindung mit noch mehr Lebensqualität. Gemeinsam denken wir darüber nach, wie in unseren Quartieren mehr Orte für Begegnung, für gemeinschaftliche Nutzung, für urban gardening, für neue Arbeitsformen, menschenfreundliche Mobilität und wohltuende Grünflächen geschaffen werden können. Unsere Gäste an diesem Abend sind: Franziska Bettac (Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH), Dr. Gunnar Seelow, (Stabstelle Wohnen, Stadtverwaltung Esslingen), Christina von Raven (Stadtplanerin & Transsolar KlimaEngineering), Marco Gölz (Alternatives Wohnen Esslingen) und Petra Schulz (Verkehrsclub Deutschland e.V., Vorstand des Landesverband BW. Den Link zur Teilnahme erhalten Sie nach der Anmeldung per E-Mail an info@wandelstadt-Esslingen.de. Mehr Informationen zu diesem Wandelstadt-Netzwerkabend finden Sie auf unserer Webseite www.Wandelstadt-Esslingen.de.