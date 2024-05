Sieg für die Masters beim Ligaauftakt

Foto: Oliver Pfisterer

Am 1. Mai startete die Baden-Württembergische Triathlonliga beim Duathlon in Echterdingen in die Saison 2024. Für die Masters von Nonplusultra Esslingen wurde es ein Auftakt nach Maß mit einem dominanten Sieg, wie der Sprecher es bei der Siegerehrung ausdrückte. Stanislav Stoev, Jonas Peter, Oliver Pfisterer und Benjamin Klotz waren von Beginn des 5 Kilometer Laufs an vorne mit dabei. Auf den anschließenden 20 Radkilometern stürmten Jonas Peter und Oliver Pfisterer nur durch wenige Sekunden getrennt auf die Plätze 2 und 3. Auch Benjamin Klotz machte weiter Plätze gut und erreichte als Achter den Wechsel auf die abschließenden 2 Kilometer in den Laufschuhen. Alle drei konnten ihre Positionen bis ins Ziel verteidigen und so war der Sieg in der Mannschaftswertung sicher. Die in diesem Jahr neu gemeldete zweite Mastersmannschaft mit Lukas Hoffmann, Dimitrij Vogel, Jörg Marx und Alexander Fink erreichte Platz 12. Die Mannschaft in der Landesliga Nord verpasste die Top 10 nur knapp und belegte mit Eike Krautter, Yannick Bittner, Markus Willkommen und Fabian Rack den 11. Rang. Doch in Echterdingen ging es nicht nur im Ligabetrieb rund, sondern es wurde auch ein Einzelwettbewerb ausgetragen. Alexandra Rudl wurde Zweite im Gesamtfeld der Frauen und musste sich nur Merle Brunnée vom Post-SV Tübingen geschlagen geben, die wenige Tage später Vize-Europameisterin über die Duathlon Mitteldistanz wurde. Thomas Zink und Konstantin Stoev erreichten Podestplatzierungen in ihren jeweiligen Altersklassen. Timo Heck und Valentin Sohn bewältigten jeweils ihre ersten Duathlons in den Farben von Nonplusultra Esslingen.