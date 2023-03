Schublade von innen öffnen!

Foto: Wandelstadt-Team

Bis zum 20.März 2023 ist noch etwas Zeit. Das Wandelstadt-Team lädt zum Wandelstadt Netzwerkabend: Zukunft ohne Schubladen – Gleichwertig. Vielfältig. Inklusiv. Zeit genug sich noch bei uns zu melden um sich aktiv einzubringen. An diesem Abend möchten wir Aufmerksamkeit auf jene lenken die benachteitligt werden, die unterbeachtet sind, die diskriminiert werden.

Darüber zu reden ist das Eine. Das viel bessere ist es allen ein Licht und eine Plattform zu geben für die das zutrifft, damit sie selbst reden.

Fühlst du dich angesprochen, betroffen? Dann raus aus der Schublade, sie ist sowieso zu klein für Dich! Bitte melde dich per Mail an info@Wandelstadt-Esslingen.de – und wir sprechen darüber wie Deine Teilhabe aussehen könnte.

Und weil es so gut passt, wollen wir noch auf das 7. Pioneers of Change Online Summit hinweisen: https://pioneersofchange-summit.org/ – die kostenlose Online-Veranstaltung möchte möglichst vielen Menschen Inspiration und Zuversicht für einen tiefgreifenden Wandel schenken und ermutigen selbst aktiv zu werden.

Vielleicht sitzt Du ja in der Schublade „Ich kann ja eh nix ändern“, oder „was ich denke interessiert ja sowieso niemand“. Das passt nicht für Dich – solch Schubladen sind klein, muffig und klemmen. Zeig Dich!

Wir halten das für ein cleveres März-ZIel: Sich ermutigen, sich entschubladen.