Saisonauftakt beim Dirty Race

Foto: Veronika Dossinger

Der Crossduathlon “Dirty Race” in Murr ist ein Fixpunkt im Kalender einiger Triathletinnen und Triathleten von Nonplusultra Esslingen und markiert den ersten Wettkampf des neuen Jahres. Am vergangenen Samstag war es wieder so weit. Dieses Mal wagte nicht nur die Stammbesetzung den Start in Murr, sondern es waren insgesamt 15 blau-neongelbe Trikots auf der Strecke unterwegs. Den Auftakt machten Carolina Stoev und Tim Beyer im Cross-Run der U16 mit ihren ersten Starts für Nonplusultra Esslingen. Carolina wurde mit nur 6 Sekunden Rückstand Zweite und Tim gewann mit deutlichem Vorsprung bei den Jungs. Kurz nachdem die Vereinskollegen ihn dabei angefeuert hatten, fiel auch schon der Startschuss für den Duathlon. Der erste Lauf über 5 Kilometer fand auf überwiegend asphaltierter Strecke statt und sorgte mit einem knackigen Anstieg dennoch dafür, dass sich das Feld auseinanderzog. Anschließend ging es mit dem Mountainbike auf 15 Kilometern über Wiesen und Schotter auf und ab. Die Strecken waren weitgehend abgetrocknet und so blieben die Teilnehmenden überraschenderweise relativ sauber. Zum Abschluss ging es noch viermal auf eine 1,1 Kilometerrunde um den Sportplatz. Alexandra Rudl konnte sich bereits im ersten Lauf etwas absetzen und gab diese Führung auch bis ins Ziel nicht mehr ab. Anna Maxima Kleisch durfte in ihrem ersten Duathlon direkt zweimal aufs Podest klettern. Sie wurde Dritte in der Gesamtwertung und gewann ihre Altersklasse. Auch die beiden anderen am Samstag aktiven Athletinnen von Nonplusultra Esslingen konnten sich ihr Nudelpaket bei der Siegerehrung abholen. Michelle Cierpka und Melanie Grau teilten sich das Laufen und Mountainbiken auf und waren als zweites Frauen-Duett im Ziel. Die Männer konnten da bei diesem Wettkampf nicht ganz mithalten. Dennoch gab es auch hier etwas zu feiern. Siggi Becker konnte seine Altersklasse gewinnen und Benjamin Klotz belegte Platz 3. Insgesamt war es ein schöner und erfolgreicher Auftakt in die Saison 2025.