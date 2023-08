Rudl und Becker reisen zur Cross Triathlon WM

Foto: Naomi Wurzinger

Als Teil der Xterra Weltcup Serie fand am vergangenen Samstag der Xterra Cross Triathlon im tschechischen Prachatice statt. Xterra bedeutet, dass im Rahmen eines Triathlons die Radstrecke mit dem Mountainbike absolviert wird und die abschließende Disziplin ein Traillauf ist. In Prachatice galt es 1,5 Kilometer zu schwimmen, 32 Kilometer Rad zu fahren und 10 Kilometer zu laufen. Was sich nach einer übersichtlichen Anzahl von Kilometern anhört, wird durch die vielen steilen Anstiege und technisch anspruchsvolle Downhill Passagen sowohl auf dem Mountainbike als auch beim Laufen eine echte Herausforderung.

Von Nonplusultra Esslingen wollten sich Alexandra Rudl, Siggi Becker und Fabian Rack dieser Herausforderung stellen. Fabian Rack musste allerdings leider krankheitsbedingt auf den Start verzichten. Alexandra Rudl hatte sich im Vorfeld das klare Ziel gesetzt, sich für die Xterra Weltmeisterschaft im italienischen Molveno zu qualifizieren. Mit dem 1. Platz in ihrer Altersklasse und 5 Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte gelang ihr dies nach einer Rennzeit von 3:41 Stunden souverän. Siggi Becker absolvierte in Prachatice ebenfalls ein gutes Rennen und belegte den 3. Platz in seiner Altersklasse. Für die WM hatte er sich bereits vor einigen Wochen in Frankreich qualifiziert und nun freuen sich beide auf den Start bei der Weltmeisterschaft im September.