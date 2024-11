ReparaturCafé Zollberg: fast 80% Erfolgsquote!

Foto: H.Bode / RC Esslingen

Am 7. November um 18:00 Uhr öffnet das ReparaturCafé Zollberg wieder seine Pforten um defekten Gegenständen ein zweites Leben einzuhauchen.

Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern können Sie dort so ziemlich alles reparieren, was sich unter dem Arm tragen lässt, ob mit oder ohne Kabel: Kleidung, Textilien, Küchenmaschinen und weitere Haushaltskleingeräte, Unterhaltungselektronik, Nähmaschinen, Kleinmöbel, usw. Denken Sie bitte daran, auch benötigte Zubehörteile oder Anschlusskabel mitzubringen, damit Ihr Patient getestet werden kann.

Im ReparaturCafé Zollberg liegt die Erfolgsquote im Schnitt bei 78%: vier von fünf scheinbar kaputten Sachen können also nach dem Besuch weiterverwendet werden! Diese Quote könnte noch höher sein, wenn die Hersteller mehr Informationen wie z.B. Schaltpläne und Reparaturanleitungen bereitstellen würden, denn Nachhaltigkeit fängt schon bei der Herstellung an. Leider gilt immer noch für viele Produkte genau das Gegenteil: sie sind kurzlebig und obendrein noch schlecht zu reparieren, Informationen zur Reparatur werden unter Verschluss gehalten. Wegen der vielen Geräte mit defekter Elektronik wünscht sich das ReparaturCafé übrigens dringend mehr Helfer:innen mit elektronischen Kenntnissen! Das Team des ReparaturCafés erwartet Sie mit Getränken und einer Kleinigkeit zu Essen.

>> Die nächsten Termine des ReparaturCafés Zollberg für 2024/2025:

5. Dezember, 9. Januar, 6. Februar, jeweils Donnerstags 18:00 Uhr

>> Ort: Neuffenstrasse 16, Untergeschoss der ev. Kirche, Esslingen-Zollberg

>> Kontakt: RC-Zollberg@gmx.de