ReparaturCafé Zollberg am 5. März

Foto: H.Bode, ReparaturCafé Zollberg

Am kommenden Donnerstag, 5. März um 18:00 findet wieder ein Reparaturabend des ReparaturCafe Zollberg statt. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, kommen Sie einfach vorbei und bringen Sie Ihr defektes Lieblingsstück mit. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern wird dort versucht, alles zu reparieren was sich unter dem Arm tragen lässt, egal ob mit oder ohne Strom: Der Lieblingspulli oder andere Kleidungsstücke und Textilien, Küchenmaschinen und weitere Haushaltskleingeräte, Unterhaltungselektronik, Nähmaschinen, Kleinmöbel usw. Bringen Sie bitte auch das Zubehör mit, das nötig ist, damit Ihr Gerät getestet werden kann. Neben der Hilfe erwarten Sie Getränke und eine Kleinigkeit zu Essen.

80% der mitgebrachten Dinge können im Schnitt wieder benutzbar mit nach Hause genommen werden. Leider handeln viele Hersteller aber immer noch wenig nachhaltig: Produkte sind kurzlebig konstruiert, sie lassen sich nur durch Zerstörung öffnen, Informationen zur Reparatur werden unter Verschluss gehalten.

Das ReparaturCafé freut sich über Helferinnen und Helfer, vor allem über Menschen mit Elektronik-Kenntnissen: Wenn Sie Interesse haben mitzumachen, dann melden Sie sich gerne per Email oder kommen einfach spontan vorbei.

Die nächsten Termine für 2026: 9. April, 7. Mai, jeweils Donnerstag um 18:00 Uhr

Ort: Neuffenstrasse 18, Gartengeschoss der evangelischen Kirche, Esslingen-Zollberg

Kontakt: RC-Zollberg@gmx.de