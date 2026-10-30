ReparaturCafé Zollberg am 5. 11. an anderem Ort

Foto: H.Bode, ReparaturCafé Esslingen

Am kommenden Donnerstag, findet der nächste Reparaturabend des ReparaturCafés Zollberg statt.

>> ACHTUNG! Sie finden uns dieses mal ausnahmsweise im katholischen Gemeindehaus in der Rossbergstrasse 6! <<

Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei einer Erfolgsquote von 80% haben wir bisher über 500 Elektrogeräte vor dem Schrott gerettet.

Schauen sie schon jetzt, ob ihre Weihnachtsdeko noch funkelt oder anderweitig der Reparatur bedarf. Bringen sie Ihren defekten Gegenstand einfach mit. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern können Sie im ReparaturCafé so ziemlich alles reparieren, was sich unter dem Arm tragen lässt: Kleidung, Textilien, Haushaltskleingeräte, Unterhaltungselektronik, Nähmaschinen, Kleinmöbel, usw. Denken sie daran auch das Zubehör mitzubringen, damit Ihr Gerät getestet werden kann. Nachhaltigkeit fängt schon bei der Herstellung an. Produkte müssten vor allem langlebiger sein und wirtschaftlich reparabel.

Vieles lässt sich reparieren, wenn Wirtschaftlichkeit nicht im Vordergrund steht. Noch besser wäre die Quote, wenn die Hersteller mehr Information wie z.B. Schaltpläne und Reparaturanleitungen bereitstellen würden. Neben der Hilfe erwartet sie ein warmer Wartebereich, Getränke und eine Kleinigkeit zum Essen.

>> Die nächsten Termine: 3. Dezember, 7. Januar jeweils Donnerstag, 18:00 Uhr

>> Ort diesesmal: Rossbergstrasse 6, Gemeindehaus der katholischen Kirche, Esslingen-Zollberg

>> Kontakt: RC-Zollberg@gmx.de