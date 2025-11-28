ReparaturCafé Zollberg am 4. Dezember

Foto: H.Bode / RC Esslingen

Am 4. Dezember um 18:00 Uhr können Sie wieder Ihr kaputtes Lieblingsstück zum ReparaturCafé Zollberg mitbringen. Dort wird gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern defekten Gegenständen ein zweites Leben eingehaucht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Gemeinsam wird dort alles repariert, was sich unter dem Arm tragen lässt, egal ob mit oder ohne Strom: Der Lieblingspulli oder andere Kleidungsstücke und Textilien, Küchenmaschinen und andere Haushaltskleingeräte, Unterhaltungselektronik, Nähmaschinen, Kleinmöbel… Denken Sie bitte daran, auch eventuell nötige Zubehörteile oder Anschlusskabel mitzubringen, damit Ihr Patient getestet werden kann.

80% der mitgebrachten Dinge können im Schnitt wieder benutzbar mit nach Hause genommen werden. Diese Quote könnte sogar noch höher sein, wenn die Hersteller mehr Informationen wie z.B. Schaltpläne und Reparaturanleitungen bereitstellen würden, denn Nachhaltigkeit fängt schon bei der Herstellung an. Leider gilt immer noch für viele Produkte genau das Gegenteil: sie sind kurzlebig und obendrein noch schlecht zu reparieren, Informationen zur Reparatur werden unter Verschluss gehalten. Wegen der vielen Geräte mit defekter Elektronik wünscht sich das ReparaturCafé übrigens dringend mehr Helfer:innen mit elektronischen Kenntnissen! Das Team des ReparaturCafés erwartet seine Gäste mit einem warmen Wartebereich, Getränken und einer Kleinigkeit zu Essen.

Die nächsten Termine für 2026 stehen ebenfalls schon fest: 8. Januar, 5. Februar und 5. März, jeweils Donnerstag um 18:00 Uhr

Ort: Neuffenstrasse 16, Gartengeschoss der evangelischen Kirche, Esslingen-Zollberg

Kontakt: RC-Zollberg@gmx.de