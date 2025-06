ReparaturCafé Zollberg am 3. Juli

Foto: H.Bode, ReparaturCafé Esslingen

Am 3. Juli um 18:00 Uhr öffnet das ReparaturCafe Zollberg wieder seine Pforten um defekten Gegenständen ein zweites Leben einzuhauchen. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, kommen Sie einfach vorbei und bringen Sie Ihr defektes Lieblingsstück mit. Gemeinsamen mit den ehrenamtlichen Helfern wird dort versucht, alles zu reparieren was sich unter dem Arm tragen lässt, egal ob mit oder ohne Strom: Der Lieblingspulli oder andere Kleidungsstücke und Textilien, Küchenmaschinen und weitere Haushaltskleingeräte, Unterhaltungselektronik, Nähmaschinen, Kleinmöbel usw. Bringen Sie bitte auch das Zubehör mit, das nötig ist, damit Ihr Gerät getestet werden kann.

Rund 80% (!!!) der mitgebrachten Dinge können wieder benutzbar mit nach Hause genommen werden. Leider handeln viele Hersteller aber immer noch wenig nachhaltig: Produkte sind kurzlebig konstruiert, sie lassen sich nur durch Zerstörung öffnen, Informationen zur Reparatur werden unter Verschluss gehalten.

Das ReparaturCafé freut sich über Helferinnen und Helfer, sei es mit oder ohne technische und elektronische Kenntnisse: Wenn Sie Interesse haben mitzumachen, dann melden Sie sich gerne per Email oder kommen einfach spontan vorbei.Neben der Hilfe erwarten Sie Getränke und eine Kleinigkeit zu Essen.

Die nächsten Termine sind: 7. August, 4. September, 2.Oktober, jeweils Do 18:00 Uhr

Ort: Neuffenstrasse 16, Gartengeschoss der ev. Kirche, Esslingen-Zollberg

Kontakt: RC-Zollberg@gmx.de