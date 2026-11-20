Foto: Collage M.Petzold, RC Esslingen

Gleich zwei Veranstaltungen bieten diesen Samstag in Esslingen die Gelegenheit, ganz konkret und persönlich gegen Ressourcenverschwendung und für Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit aktiv zu werden: im ReparaturCafé kann mit Hilfe der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer alles repariert werden was sich unter dem Arm tragen lässt: Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, aber auch Kleidungsstücke und Spielzeug können die Gäste gemeinsam mit den freiwilligen HelferInnen retten um sie weiterzunutzen, es lohnt sich also vorbeizuschauen! Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist zwar nicht erforderlich, kann aber dabei helfen, schon vorab eine Lösung zu finden oder Ersatzteile zu beschaffen. Wegen der großen Nachfrage gilt die Regel “Ein Artikel pro Person”.

>> Samstag, 21. November 2026

>> ReparaturCafé Esslingen

>> ZAK, Franziskanergasse 7

>> Kontakt: info@reparaturcafe-esslingen.de

Sie wollen selbst entscheiden, wann Sie sich einen neuen Computer kaufen? Sie können oder wollen kein aktuelles Betriebssystem von Microsoft oder Apple auf Ihrem Computer installieren? Dann ist es Zeit für Linux: Das freie, offene und kostenlose Betriebssystem bietet sämtliche Funktionen der kommerziellen Konkurrenz und läuft auch auf etwas älterer Hardware flüssig und sicher. Jeden Montag und Samstag informieren ehrenamtliche Helfer über Linux und beantworten Fragen zum Umstieg von Microsoft Windows auf Linux. Weitere Infos dazu finden Sie auf www.linuxcafe-esslingen.de

>> “Linux-Sprechstunde”

>> Montag, 17:00-19:00 Uhr

>> Samstag 10:00-12:00 Uhr

>> essembly, Milchstrasse 17

>> Kontakt: info@linuxcafe-esslingen.de