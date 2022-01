ReparaturCafé findet statt

Foto: G.Letzing

Auch an diesem Samstag stehen die freiwilligen Reparatur-Spezialistinnen und -Spezialisten wieder im ZAK am Blarerplatz bereit, um gemeinsam mit ihren Gästen defekten Dingen aller Art ein zweites Leben einzuhauchen. Pandemiebedingt wird das ReparaturCafé in kleinerem Rahmen und zeitlich gestaffelt stattfinden. Um das Risiko für Gäste und Helfer möglichst gering zu halten wird es ausserdem keinen Café-Betrieb geben. Für die Teilnahme gelten die Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung für Veranstaltungen: Maskenpflicht und die 2G+-Regel. Helferinnen und Gäste müssen für eine Teilnahme also geimpft oder genesen sein UND entweder negativ getestet sein oder eine aktuelle Impfung nachweisen. Ob Kleidung, Elektrogeräte oder andere Gebrauchsgegenstände – das ReparaturCafé bietet neben dem nötigen Werkzeug auch Materialien, Tips und tatkräftige Hilfe beim Reparieren, ganz nach dem Motto: …denn kaputt ist keine Antwort! So lassen sich Rohstoffe, Ressourcen und nicht zuletzt auch Geld sparen, man hilft oder lässt sich helfen, trifft nette Menschen und lernt immer etwas dazu. Wir danken den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für Ihre Bereitschaft, dieses großartige Angebot trotz Corona aufrechtzuerhalten!

>> Termin: 15.01.2022, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr, im ZAK – Zentrum für Arbeit und Kommunikation, Franziskanergasse 7, beim Blarerplatz.

>> Die Teilnahme am ReparaturCafé ist übrigens kostenlos, aber die ehrenamtlichen Veranstalterinnen und Helfer freuen sich natürlich über Spenden.

>> Kontaktadresse: info@reparaturcafe-esslingen.de