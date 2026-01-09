ReparaturCafé Esslingen jetzt monatlich!

Foto: ReparaturCafé Esslingen

Nachdem das ReparaturCafé Esslingen im vergangenen Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiern konnte, legen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer jetzt noch eine Schippe drauf: ab 2026 wird es jeden Monat ein ReparaturCafé im ZAK geben! Immer am dritten Samstag des Monats können Gäste mit der tatkräftigen Hilfe verschiedenster Spezialistinnen und Spezialisten alles reparieren was sich unter dem Arm tragen lässt: Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, aber auch Kleidungsstücke, Spielzeug oder kleine Möbel. Im Durchschnitt können 2 von 3 “Patienten” gerettet und weitergenutzt werden, der Versuch lohnt sich also! Die Teilnahme ist kostenlos, aber selbstverständlich freuen sich die Veranstalterinnen über Spenden für Material und Ersatzteile. Eine Anmeldung ist zwar nicht erforderlich, kann aber helfen, um schon vorab eine Lösung zu finden. Wegen der großen Nachfrage gilt die Regel “Ein Artikel pro Person”.

>> ReparaturCafé Esslingen

>> immer am dritten Samstag im Monat

>> nächster Termin: 17. Januar 2026

>> Ort: ZAK, Franziskanergasse 7

>> Kontakt: info@reparaturcafe-esslingen.de

Sie können oder wollen kein aktuelles Betriebssystem von Microsoft oder Apple auf Ihrem Computer installieren und möchten außerdem selbst entscheiden, wann Sie sich einen neuen Rechner kaufen? Dann ist es Zeit für Linux: Das freie, offene und kostenlose Betriebssystem bietet sämtliche Funktionen der kommerziellen Konkurrenz und läuft auch auf etwas älterer Hardware flüssig und sicher. In der “Linux-Sprechstunde” beantworten die Macherinnen des Linux-Café Esslingen Fragen zum Wechsel von Microsoft Windows auf Linux, helfen beim Umstieg und bieten auch danach Unterstützung, falls nötig.

>> Linux-Sprechstunde

>> Montag, 17:00 – 19:00 Uhr, Samstag, 10:00 – 12:00 Uhr

>> essembly, Milchstrasse 17

>> Kontakt: info@linuxcafe-esslingen.de

>> Infos: www.linuxcafe-esslingen.de