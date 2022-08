Podestplatz beim Summertime Triathlon

Foto: Alexander Fink

Christian Autenrieth nutzte den Summertime Triathlon am 14. August in Karlsdorf-Neuthard um, vor dem Start auf Hawaii im Oktober, nochmal Wettkampfluft zu schnuppern. Das Rennen machte seinem Namen alle Ehre. Die Sonne strahlte und das Thermometer kletterte über die 30 Grad Marke. Auch auf den 1,5 Schwimmkilometern im Sieben-Erlen-See war es warm und der Neoprenanzug verboten, aber das wird auf Hawaii nicht anders sein. Danach ging es auf die flache Radstrecke über 40 Kilometer. Hier gab es keine Gelegenheit sich kurz zu erholen, in möglichst aerodynamischer Haltung wurde gegen den Wind gekämpft. Nach weniger als 65 Minuten stellte Christian Autenrieth, als dritter seiner Altersklasse, das Rad wieder in der Wechselzone ab. Das entsprach einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 37 km/h. Auf den abschließenden 10 Laufkilometern verteidigte er seinen Vorsprung auf die Verfolger. Er belegte den dritten Platz in der Altersklassenwertung des Summertime Triathlon und wurde damit Baden-Württembergischer Vizemeister in seiner Altersklasse über die olympische Distanz.