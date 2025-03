Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht & Co

Foto:

Die ARGE SV 1845 ./. FC Esslingen lädt am am 29.03. um 15 Uhr zu einem Vortrag mti Dr. Ulrike Wortha-Weiß, Ärztin im Klinikum Esslingen und Mitglied der Esslinger Initiative, in die Sozial- & Gruppenräume ein. Dr. Wortha-Weiß widmet sich den Themen rund um ein möglichst lange selbstbestimmtes Leben und geht dabei auch den Fragen nach “Wie kann ich schon jetzt bestimmen, was mir mir passiert, wenn ich meine Wünsche nicht mehr äußern kann? Wer soll für mich Entscheidungen treffen?”.

Die Teilnahme ist am Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.