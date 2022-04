OpenAir – aber nicht ohne Dach

Foto: McArena

Es ist soweit: die Eröffnung der beiden Freilufthallen im Sportpark steht an. Am 01. April werden die beiden Anlagen im Beisein von Politik, Presse, Partnern und Sportlern feierlich eröffnet. Ab 15.00 Uhr gibt es ein offenes Spiel- und Sportangebot in den Hallen. Um 16.00 Uhr werden Sportbürgermeister Yalcin Bayraktar und Vertreter der Betreibervereine die Anwesenden begrüßen. Eine Zumba Gruppe wird direkt im Anschluss alle zum Mitmachen animieren und für Stimmung sorgen. Ab 16:30 Uhr ist ein Einlage-Fußballspiel geplant mit Sportler*innen der Inklusionsmannschaft. Fechten, Fußball, Volleyball, Rhythmische Sportgynmnastik – Sport zum Zuschauen und mitmachen – bei jedem Wetter .